نيللي كريم تقدم العزاء لـ شيرين رضا: يموت الإنسان وتبقى سيرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
حرصت الفنانة نيللي كريم على تقديم واجب العزاء للفنانة شيين رضا، في وفاة والدها الفنان محمود رضا، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ90 عاما.
وغردت "نيللي"، عبر "تويتر"، قائلة: "عزاءنا للفنانة والصديقة شيرين رضا في وفاه المغفور له والدها الأستاذ محمود رضا رائد الفلكلور المصري والعالم العربي، ربنا يرحمه، يموت الإنسان تبقى سيرته الطيبة وأعماله".
محمود رضا، يُعد واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبي المصري، إذ أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، وطاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح أو المناسبات.
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