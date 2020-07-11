بينها "الليلة الكبيرة".. رئيس البيت الفني للمسرح يعلن عودة العروض الخميس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إنه و برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ستعود عروض البيت الفني للمسرح لتنير المسارح من جديد ابتداء من الخميس المقبل الموافق ١٦ يوليو الجاري ، حيث يقدم البيت الفني للمسرح عروضه المسرحية بناءً على قرار رئيس مجلس الوزارء بتخفيف اجراءات الإغلاق، و ضمن المرحلة الأولى من خطة وزارة الثقافة لعودة تقديم العروض المسرحية ب ٢٥٪؜ من سعة الجمهور بالمسرح ، و ذلك على المسرح المكشوف بساحة مركز الهناجر للفنون ، و على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، على أن تعود مسارح البيت الفني للمسرح ذات القاعات المغلقة للعمل من جديد ابتداء من أغسطس القادم ضمن المرحلة الثانية من خطة عودة تقديم العروض المسرحية.

و أكد " مختار " على التزام البيت الفني للمسرح الكبير بالإجراءات الاحترازية ، حفاظا على حياة المواطنين و فرق عمل العروض المسرحية، و ذلك وفقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية.

جدير بالذكر أنه من الخميس المقبل و حتى نهاية شهر يوليو يقدم البيت الفني عروض " الليلة الكبيرة " من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس ، " البخيل " من إنتاج فرقة مسرح الشباب ، و عرضي " كأنك تراه" و " الطرق و الأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، بينما يقدم في شهر أغسطس عرضي " الليلة الكبيرة" و " رحلة الزمن الجميل " من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس ، "ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد، " أحوال شخصية " من إنتاج فرقة مسرح الشباب ، و " السيرة الهلامية " من إنتاج فرقة مسرح الطليعة .