شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين: إبنى محمود فاشل فى الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيناريست والفنان عمرو محمود ياسين، أنه اطمأن على نجله محمود أثناء صفع الفنان ياسر جلال له بالقلم في مسلسل "الفتوة"، مشيرا أنه أوصى ياسر أن يخفف عنه القلم .

وعن مسلسل "ونحب تانى ليه" الذى قام بتأليفه في موسم رمضان وحقق نجاح كبير، قال خلال استضافته وابنه مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج "مساء دى ام سى سى" الذى يذاع على فضائية دى ام سى: الحمد لله المسلسل حاز على اعجاب الجميع وأشكر كل من شارك في العمل من ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمى وشريف منير وباقى الفريق .



عمرو ياسين

وأضاف كريم فهمى: كان مكسب كبير بالنسبة لى بشخصية مراد السويفى الذى قدمها في المسلسل، خصوصا أنه شخص عادى موجود في الحقيقة، مشيرة ان عدد من الأشخاص رأوا اننى كنت أوفر في هذه الشخصية وهذا ليس صحيح .

وأشار أنه نجله محمود فاشل في موضوع الحب ويحب الدلع، وابنته عالية موهوبة جدا وصوتها حلو وبتقلد كويس وبصراحة مش عاوزها تمثل خاصة انه مجال صعب وشاق .



محمود عمروياسين

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رامى رضوان

وأشار انه اتفق على عمل درامى لموسم رمضان المقبل ويتمنى أن ينال اعجاب الجمهور .

مسلسل ونحب تاني ليه عرض علي قناة CBC ، و CBC دراما ، في موسم رمضان الماضى و تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.