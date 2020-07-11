شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عمرو ياسين: مشهد ضربى بالقلم من ياسر جلال فى "الفتوة" حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان الشاب محمود عمرو ياسين عن سعادته بالشخصية الذى قدمها من خلال مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال في موسم رمضان وحقق من خلاله نجاح كبير .

وأضاف في حواره مع الاعلامى رامى رضوان في برنامج مساء دى ام سى الذى يذاع على فضائية دى ام سى، أنه لم يكن لديه المخزون الكافى للشخصية الذى قدمها من خلال العمل، مشيرا أنه شاهد عدة أفلام للراحل نور الشريف وجده محمود ياسين عن الفترة الذى درا حولها المسلسل .



محمود عمروياسين

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وعن مشهد صفعه بالقلم من الفنان ياسر جلال، قال: المشهد كان حقيقى حيث كان من المفترض تصويره خلال أول يوم تصوير ولكنه تأجل إلى ماقبل نهاية العمل بأسبوعين .

وأشار محمود عمرو ياسين إلى أنهما اتفقا على ذلك فعلا، إلا أن المخرج حسين المنياوي طلب تكرار المشهد ورغب أن يكون حقيقيا وعند الإعادة تلقى محمود عمرو ياسين صفعة قوية، مؤكدا أن هذه الصفعة الأولى في حياته.

ومسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.