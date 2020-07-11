شكرا لقرائتكم خبر عن يوم ما تنشل لازم تصيب.. إيمى طلعت زكريا تجسد مشهد والدها الراحل فى غبى منه فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت إيمى ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، في مقطع فيديو جديد لها وهي تجسد أحد مشاهد والدها في فيلم "غبي منه فيه"، مع الفنان هانى رمزي. ونشرت إيمي طلعت زكريا، مقطع الفيديو الذى ارتدت فيه نفس قميص والدها الراحل في المشهد، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والذي كان محاولة إقناع رمزي لزكريا بالعمل في السرقة، وكتبت: "نصة، ملحوظة القميص ده بتاع بابا".

ودائما ما تستعيد الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا، ذكريات والدها الراحل، حيث كان آخرها صورة من الأرشيف بمرحلة شبابه، حيث ظهر فيها الفنان الراحل طلعت زكريا بملابس شتوية وكان يقف أمام المرآه ضاحكًا، ونشرت إيمى الصورة عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "طاطا حبيبى اللى هيفضل ضحكته قدام عينى طول العمر.. ربنا يرحمك يا حبيبى وتكون مبسوط من كل الناس اللى بتحبك وبتدعيلك.. بنت أبوها".

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جاء هذا بعدما أشارت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا إلى رؤيتها أن فكرة جزء ثان من فيلم "غبى منه فيه" الذى شارك فى بطولته والدها الراحل طلعت زكريا والفنان القديرالراحل حسن حسنى، ستكون صعبة جدا من غيرهم.

وكانت إيمى نشرت عبر حسابها على إنستجرام صورة من بوستر الفيلم الذى عرض قبل 16 عاما، صحبته بتوجيه سؤال لمتابعيها، قالت فيه: "عايزة رأيكم فى غبى منه فيه الجزء التانى، تفتكروا هينجح؟.. يهمنى رأيكم وربنا يوفق الجميع".

وأوضحت إيمى: "أنا شهادتى مجروحة شوية، هيتقال انى بقول الكلام ده عشان بابا الله يرحمه، بس فعلا فكرة جزء تانى دى صعبة من غيرهم، أنا شايفه إن هانى رمزى يعمل شخصية تانية مقاربة لنفس الفيلم، بس مش غبى منه فيه".

وكان الفنان هانى رمزى أكد أنه لم يتعاقد على الجزء الثانى من فيلم "غبى منه فيه" بعد إعلان الشركة المنتجة نيتها لتقديم الجزء الجديد من العمل خلال الفترة المقبلة.