شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر ونضال الشافعى فى كواليس "زنزانة 7".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجمان أحمد زاهر ونضال الشافعنى دوريهما ضمن أحداث فيلم "زنزانة 7" بمنطقة الحزام الأخضر، وظهر الثنائى فى صورة جمعتهما من الكواليس، يقود فيها الشافعى سيارة بينما ظهر زاهر فى لوك جديد.

ويجسد نضال الشافعى، أحد أبطال العمل، شخصية منصور الذى يدخل السجن على هامش إحدى القضايا، ويجسد أحمد زاهر شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، وإيمى إسلام، مصطفى هريدى، وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة ولم يتم تحديد موعد طرحه فى دور العرض.