شكرا لقرائتكم خبر عن "إيه الأخبار".. أغنية جديدة لـ أنغام بتوقيع الشاعر نادر عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة أنغام مع الشاعر نادر عبد الله، في أغنية جديدة تحمل اسم"إيه الأخبار"، وهى من ألحان أحمد الناصر، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، وتعد هذه الأغنية بمثابة تعاون جديد بين النجمة أنغام والشاعر نادر عبد الله بعد النجاح الكبير الذى حققاه سويا فى ألبومها الأخير من خلال أغنية "ياريتك فاهمنى"، والتى تم طرحها فى فبراير قبل الماضى وحققت نجاحا كبيرا للغاية.

وكانت الفنانة أنغام قد أعلنت عن عمل جديد يجمعها برئيس الهئية العامة للترفيه المستشار تركى آل الشيخ، مؤكدة أن العمل سوف يكون مختلف، وغردت أنغام عبر حسابها على تويتر، قائلة:"عمل جديد ومختلف يجمعنى بالشاعر تركى ال الشيخ المختلف".

يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جداً"، وضم ألبوم 14 أغنية، وهي: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جداً"، "على حسك في أيامي"، "ولا دبلت"، "متطمنة"، "ياريتك فاهمنى"، "بقول نسياك"، "نزوة"، "بتوصفنى بتكسفني"، "هدنة"، "أساميك"، "ليلى"، "هبدأ من الآخر".

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