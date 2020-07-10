محمد رمضان يعلن موعد طرح أحدث أغنياته "تيك توك"

الخليج 365السبت 2020/7/11 01:09 ص بتوقيت أبوظبي
نشر الفنان المصري محمد رمضان، مساء الجمعة، الإعلان التشويقي لأحدث أغنياته والتي تحمل عنوان "تيك توك"، وذلك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام".
وأعلن رمضان في تعليقه على برومو الكليب موعد طرح الأغنية، قائلا: "إن شاء الله 15 يوليو على قناتي الرسمية على يوتيوب".
ويتعاون رمضان في أغنية "تيك توك" مع الدي جي والمطرب العالمي سوبر ساكو.
وجرى تصوير الأغنية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، إذ صوّر كل منهما المقطع الخاص به في بلده.
الأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس وتوزيع سوبر ساكو، Executive Producer محمود الشيخ، مهندس ديكور كريم المهدي، وإخراج حسام الحسيني، وإنتاج MR1 Production.
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