رانيا يوسف تنشر صور وأسماء 8 شباب: هؤلاء تحرشوا بي

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف جدلاً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما نشرت على مدار يومين صور وأسماء 8 شباب قالت إنهم تحرشوا بها.

وأرفقت رانيا (46 عاماً) الصور بتعليق: "تمَّ الاكتفاء بنشر الصور والأسماء فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسلة لما تحتويه على ألفاظ خادشة".

وكانت الفنانة المصرية نشرت الخميس صوراً مماثلة لأربعة شباب دون ذكر أسمائهم، وكتبت على كل منها "متحرش".

وقالت رانيا يوسف إنها ستواصل فضح المتحرشين ومَن يسيئون إليها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأكدت أنها ستتقدم ببلاغات رسمية ضد مَن نشرت صورهم بعد أن تحرشوا بها من خلال الرسائل.

وأعلنت رانيا يوسف في وقت سابق أنها تعرضت للتحرش اللفظي على حساباتها، مطالبة بقانون رادع لمواجهة تلك الظاهرة.

وطالبت، الفتيات أيضاً بضرورة الإبلاغ الفوري حال تعرضهن للتحرش.

وكتبت عبر حسابها في "تويتر": "نعم تعرَّضت للتحرش، كلمة تعاني منها كل امرأة من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان، حادثة الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاة ليست فردية بل هناك الآلاف مثل هذا الشاب يبيحون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى وهذا غير صحيح".

يأتي هذا في وقت جرى فيه إلقاء القبض على شاب مصري متهم بـالتحرش من قبل عشرات الفتيات، اللاتي اتهمنه في حملة إلكترونية واسعة، بـالاغتصاب والتحرش والابتزاز.