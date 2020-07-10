فن ومشاهير

عودة عروض مسرح الدولة من جديد الخميس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن عروض البيت الفني للمسرح تعود مرة جديدة لتنير المسارح ابتداء من الخميس المقبل  الموافق 16 يوليو الحالي، حيث يقدم البيت الفني للمسرح تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عروضه المسرحية بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيف إجراءات الإغلاق، وضمن المرحلة الأولى من خطة وزارة الثقافة لعودة تقديم العروض المسرحية بـ٢٥٪؜ من سعة الجمهور بالمسرح، وذلك على المسرح المكشوف بساحة مركز الهناجر للفنون، وعلى المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، على أن تعود مسارح البيت الفني للمسرح ذات القاعات المغلقة للعمل من جديد ابتداء من أغسطس القادم ضمن المرحلة الثانية من خطة عودة تقديم العروض المسرحية.

وأكد مختار التزام البيت الفني للمسرح الكبير بالإجراءات الاحترازية، حفاظا على حياة المواطنين وفرق عمل العروض المسرحية، وذلك وفقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية. 

جدير بالذكر أنه من الخميس المقبل وحتى نهاية شهر يوليو يقدم البيت الفني عروض "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، "البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، وعرضى "كأنك تراه" و"الطوق والأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، بينما يقدم في شهر أغسطس عرضي "الليلة الكبيرة" و"رحلة الزمن الجميل" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، "ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد، "أحوال شخصية" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، و"السيرة الهلامية" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة .

 

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