شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حبيب يحتفل بعيد ميلاد والدته: سبب كل حاجة حلوة حصلت لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب والملحن حسام حبيب بعيد ميلاد والدته الموافق اليوم 10 يوليو، بكلمات رقيقة عبر حسابه بموقع إنستجرام، وكتب حسام حبيب قائلاً: "أمى أغلى حاجة عندى ربنا يخليكي ليا ومايحرمنيش منك أبدا كل مليون سنة وإنتى بصحة وسلامة وسعادة أنت سبب كل حاجة حلوة حصلت لى بعد ربنا سبحانه وتعالى".



حسام حبيب عبر حسابه بموقع انستجرام

من ناحية أخرى، كانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة قررت، أمس الخميس، إخلاء سبيل حسام حبيب وياسر خليل، فى الاستئناف المقدم من الفنان حسام حبيب، على حكم حبسه سنة، فى جنحة ضرب المنتج ياسر خليل، وحجز جلسة 3 سبتمبر المقبل للحكم فى الدعوى.

وكانت النيابة العامة تقدمت باستئناف على حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدى على المنتج ياسر خليل بالضرب، مطالبة بالبراءة.

يشار إلى أن محكمة أول درجة أصدرت حكم ابتدائى بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدى بالضرب على المنتج ياسر جلال. ونفى مصدر قضائى وجود أى نوع من الأسلحة بالقضية، مؤكدا أنه فى حالة وجود سلاح لدى المتهم ستكون القضية جناية وليست جنحة.