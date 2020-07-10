شكرا لقرائتكم خبر عن مش هنسى أبد أفضالك عليا.. هانى رمزى ورانيا يوسف ينعيان مى مسحال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان هانى رمزى، المنتجة الراحلة مي مسحال عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم معلقا: "المنتجة الكبيرة والجميلة والمحبة للفن (مى مسحال) فى ذمة الله.. مع السلامة يا مى، مش هنسى أبد أفضالك عليا ولا وقفتك معايا حتى يومنا هذا.. الله يرحمك يا حبيبتى مي مسحال".

من جانبها، نعت الفنانة رانيا يوسف المنتجة مي مسحال عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قالت: "وفاة المنتجة مي مسحال.. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم تغمدها برحمته وألهم أهلها الصبر والسلوان".

وتشيع عائلة المنتجة الراحلة مى مسحال جثمان الفقيدة غدا ودفنه بمقابر العائلة بأكتوبر، وذلك بعد أن توفيت اليوم الجمعة، داخل منزلها، متأثرة بإصابتها بجلطة.

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يذكر أن المنتجة مى مسحال لها فيلم جار تصويره والذى يحمل اسم "30 مارس" من بطولة أحمد الفيشاوى، ودينا الشربينى، وياسمين رئيس، وخالد الصاوى.

وكان صناع فيلم "30 مارس" بدأوا تصوير أول المشاهد منذ 4 أيام فقط، بأحد شوارع مصر الجديدة، والفيلم ينتمى إلى نوعية السايكو دراما، وهو من اخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد، وبطولة كل من احمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وانجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.