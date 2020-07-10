شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يخيم على الفنان مؤمن حسن بعد وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الفنان مؤمن حسن، الشهير بشخصية "خضير" الذى جسدها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى"، حالة من الحزن الكبير بعد رحيل والده صباح أمس الخميس، واكتفى بدفن الجثمان ولم يقيم أي عزاء بسبب الإجراءات الاحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بسبب فيروس كورونا المستجد.

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يذكر أن والد الفنان مؤمن حسن رحل صباح أمس الخميس، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل منزله بالقاهرة، وتم دفن الجثمان بمدافن العائلة بعين الصيرة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان مؤمن حسن مسلسل "رهن اعتقال" ، كما أن مؤمن حسن اشتهر من خلال تقديم شخصية "خضير" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى"، وشارك في السينما من خلال فيلم "غريب في بيتى" وفيلم "حكمت المحكمة".