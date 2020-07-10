شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم وإسعاد يونس تنعيان محمود رضا: وداعا أيقونة الفنون الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمتان نيللي كريم وإسعاد يونس الفنان الراحل محمود رضا، مؤسس فرقة رضا، والد الفنانة شيرين رضا، الذي توفي اليوم الجمعة، حيث كتبت الفنانة إسعاد يونس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: " وداعاً أيقونة الفنون الشعبية.. محمود رضا".

فيما نشرت الفنانة نيللي كريم صورة الراحل محمود رضا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام معلقة: "‏عزانا للفنانة والصديقة شرين رضا في وفاة المغفور له والدها محمود رضا رائد الفلكلور المصري والعالم العربي ربنا يرحمه يموت الإنسان تبقي سيرته الطيبة".

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وكان محمود رضا قد توفى ظهر اليوم عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا، والتى أكدت أنها لن تعلن عن مكان دفن الراحل، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، والعزاء مقتصر على الأهل فقط.

محمود رضا واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات.