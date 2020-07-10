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رئيس المركز الكاثوليكى ناعيا محمود رضا: أبهر العالم باستعراضاته الراقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، الفنان الراحل محمود رضا مؤسس فرقة رضا، والد الفنانة شيرين رضا، الذى وافته المنية اليوم الجمعة، متأثرا بأمراض الشيخوخة عن عمر ناهز 90 عاما.

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ونشر عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجموعة من الصور بصحبته وابنته شيرين رضا والفنانة فريدة فهمى، وعلق قائلا: "نقدّم التعازي القلبية في رحيل الفنان محمود رضا مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية، والتي أبهرت العالم باستعراضاتها الفنية الراقية، طالبين له الرحمة من الله والعزاء لذويه ومحبيه".

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وتوفى اليوم الجمعة الفنان محمود رضا عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا.

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محمود رضا واحد من أساطير الرقص فى مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية فى نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص فى الأفراح أو المناسبات.

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