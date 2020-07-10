شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تحيى ذكرى عمر الشريف وسامى العدل: اللهم صبرنا على فراقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة يسرا على إحياء ذكرى وفاة كل من الفنانين عمر الشريف وسامى العدل، الذى تصادف وفاتهما اليوم. وكتبت يسرا عبر حسابها بموقع تويتر: "من سنة لسنة نفس اليوم بيكون ذكرى لوفاة ناس كتير قريبة من قلبي.. النهاردة ذكرى وفاة أخويا وحبيبي سامي العدل وبرضو ذكرى حبيبي وصديقي وأبويا الغالي عمر الشريف.. اللهم تغمدهم برحمتك وارزقهم الفردوس الأعلى من الجنة وصبرنا على فراقهم".



يسرا عبر حسابها بموقع تويتر

وكانت الفنانة يسرا نعت الراحلة رجاء الجداوي قائلة: "بعزي نفسي وبعزي مصر كلها برحيلها"، وأضافت باكية على الهواء: "الست دي مش هتتكرر تاني مش هيجي زيها تاني لأنها نظيفة وراقية وست هانم.. وظهر وسند لأي حد.. صديقة وأخت وأم وصاحبة، الست دي علمتنا إزاي نحب بعض ونكون راقيين ونسامح ونعيش هيا ماعشتش لنفسها عاشت لبنتها واصحابها".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "خيانة عهد" الذى حقق نجاحا كبيرا من خلال أثناء عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.