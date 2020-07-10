شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض "النهاية" على CBC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ قناة CBC عرض مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف بداية من يوم غد السبت، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً. ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا، فيما يتم عرض الإعادة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا والواحدة ظهرًا.

"النهاية" هو مسلسل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.

تدور أحداث المسلسل حول قصة المهندس زين في العام 2120 الذي يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم بعد انهيار دول العالم وتحكم الشركات بمصير كوكب الأرض.