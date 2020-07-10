شكرا لقرائتكم خبر عن راني مسحال يودع والدته بكلمات مؤثرة: وداعا أمى ارقدى بسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أول تعليق له بعد وفاة والدته، نعى المنتج راني مسحال، والدته المنتجة مي مسحال، التي وافتها المنية اليوم الجمعة، إثر إصابتها بجلطة في المخ، حيث نشر راني مسحال صورة برفقة والدته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلقا: "وداعا يا أمي.. وداعا يا حبيبتي.. ارقدي بسلام".



مي مسحال وابنها

وتشيع عائلة المنتجة الراحلة مى مسحال جثمان الفقيدة غدا ودفنه بمقابر العائلة بأكتوبر، وذلك بعد أن توفيت اليوم الجمعة، داخل منزلها، متأثرة بإصابتها بجلطة.

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يذكر أن المنتجة مى مسحال لها فيلم جار تصويره والذى يحمل اسم "30 مارس" من بطولة أحمد الفيشاوى، ودينا الشربينى، وياسمين رئيس، وخالد الصاوى.

وكان صناع فيلم "30 مارس" بدأوا تصوير أول المشاهد منذ 4 أيام فقط، بأحد شوارع مصر الجديدة، والفيلم ينتمى إلى نوعية السايكو دراما، وهو من اخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد، وبطولة كل من احمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وانجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.