شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مجد القاسم يطرح أحدث أغنياته "وحياة اللى بينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب مجد القاسم أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "وحياة اللى بينا"‏، وهى من كلمات وليد دسوقى، وألحان مجدى أبو عوف، وتوزيع الموسيقى مصطفى أبو راية.

ومن كلمات الأغنية "قولى وحياة اللى بينا.. أنت مالك ليه حزين.. ده أنت أجمل شىء فى عمرى.. وأنت روحى وضى عين.. إيه اللى غير فى ملامحك.. لو ماكنتش أداوى جرحك.. قولى بس مين حبيبى.. يمسح دمعه من عنيك".

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كان المطرب مجد القاسم قد طرح عدة أدعية دينية فى شهر رمضان ‏الماضى منها "ماية المحاياة" من ‏كلمات الشاعر حسن باهى، وألحان حسن نور، وتوزيع محمد بدرخان، وهندسة صوت ‏عصام شوشة، وتقول كلمات الأغنية "مش فى مكان على الأرض مش طالعة منه ‏الآه.. خلصت حلول الأرض بس الأمل فى الله‎".‎

وانتهى المطرب مجد القاسم فى الأيام الماضية من تسجيل ألبومه الجديد المقرر ‏طرحه خلال ‏‏الفترة المقبلة ويضم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد ‏كبير من ‏الشعراء ‏‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير ‏وحمادة عصمت وريمون، ‏ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة ‏وجديدة عن أعماله السابقة.