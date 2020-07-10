شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد حمدى معلقا على ظاهرة التحرش: لا يوجد مبرر لها سوى ضعف النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد حمدي، على بث مقطع فيديو للتعليق على ظاهرة التحرش، التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والتي بدأت باتهام أحد الشباب بالتحرش بأكثر من 50 فتاة وابتزازهم.

وظهر حمدي، الذي نجح في تجسيد شخصية البطل الشهيد خالد دبابة، في أحداث مسلسل "الاختيار" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، على انتفاد ظاهرة التحرش التي انتشرت بشدة خلال الفترة الأخيرة، والتي يعاني منها بشكل كبير الفتيات يومياً.

وقال حمدي في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام "الولد مخطئ وغلطان، وخلاصة الكلام هياخد عقابه وهيتحاكم، والقضاء هياخد مجراه ويحاسبه، انا مشكلتي في ان البني أدم دا في دائرة معارفه، في ناس بتحبه، انا بطلب من الناس انها تبطل تشتم في أهل الناس، وبلاش نشتم في أهله اكتر من كدا، الولد هيتحاكم".

وأضاف "البنت المصرية مظلومة، الناس بتتحرش بيها صبح وليل، ودا حقيقي مش هنضحك على نفسنا، شوفت فيديو لبنت بتتكلم عن انها بتنقي لبسها على حسب المواصلات الي هتركبها، يعني لو هي راكبة مترو تلبس لبس معين، والاتوبيس ليه لبس معين، وهي راكبة عربيتها ليها لبس معين".

Advertisements









وتابع قائلاً "انت بتصحي الصبح تلبس الجينز والتيشيرت والجزمة وتنزل، انت لو قلبت الآية ورايح تقابل واحد صاحبك، فا دا بيتلبسله جينز طويل، وهكذا، انت كولد مش هتقدر تستحمل كدا، لازم نغير شوية من تفكيرنا، من نظرتنا، لأننا كدا بنتأخر مش بنتقدم، مفيش مبرر في الدنيا يدي الحق لبني ادم انه يعمل حاجة في بني ادم تانى، مفيش مبرر انه تغلط في حد بسبب لبسه او علشان هو لابس حاجة مش عجباه".

واختتم كلامه قائلاً "الي بيحصل دا عكس طباع الكون، ربنا خلق الكون ليه ضوابط معينة، مينفعش واحدة تبقي ماشية في الشارع ولابسه قصير، قومت انا مش عارف عملتلها ايه، لا ربنا مقالش كدا، الكون كله، الحيوانات وكل حاجة، يا جماعة الي بيحصل دا عكس طبيعة الكون، لا يوجد مبرر للتحرش سوي ضعف النفس".



