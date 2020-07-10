شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة Hulu تجدد تعاقدها مع المصرى رامى يوسف على موسم ثالث من Ramy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد شبكة Hulu تعاقدها مع النجم المصري رامي يوسف على تقديم موسم جديد من مسلسل Ramy ليكون بذلك هو الموسم الثالث للمسلسل مع الشبكة.

الموسم الثانى من المسلسل الكوميدى Ramy، بدأ عرضه فى 29 مايو الماضى، وكان قد فاز يوسف بـ جائزة الـ Golden Globes الأخيرة كأفضل ممثل من مسلسل كوميدى أو موسيقى.

الموسم الثانى من مسلسل Ramy ضم 10 حلقات، عرضت متتالية على الشبكة، ويقوم ببطولته رامى يوسف، محمد عامر، هيام عباس، ديف مرهج، ليث نقلى، مى كالاموى، ستيف واى، مولى جوردون، كارولين باسو، روزالين الباى، بورنا جاجاناثان، وغيرهم.

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ويدور المسلسل الكوميدى العائلى حول رامى، نجل المهاجرين المصريين، حيث يقوم برحلة متعارضة روحياً فى الحى الذى يقيم فيه في نيوجيرسي، حيث يقع في بحر الاختلافات، بين مجتمعه المسلم الذي يعتقد أن الحياة اختبار مستمر، وأصدقائه الألفيون الذين يعتقدون أن الحياة مليئة بالاحتمالات التي لا نهاية لها والله الذى يراقب دائمًا.

يذكر أن يوسف، البالغ من العمر 28 عامًا، هو مؤلف مسلسل Ramy، والمنتج التنفيذي، بالإضافة إلى أنه بطل الرواية، ويدور المسلسل حول طفولة يوسف، ويتحدث عن شاب مصري أمريكي يكتشف هويته كجيل أمريكي ثانٍ.

كما يكشف مسلسل Ramy، عن الطفل الذى ولد بالولايات المتحدة لأبوين مصريين، وبالتالي يتناول عددًا من القضايا الاجتماعية والثقافية والدينية، كما إنه يرى أن السفر إلى القاهرة، مصر جزء من رحلته.