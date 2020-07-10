محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
حرصت الفنانة يسرا على إحياء ذكرى رحيل النجمان عمر الشريف وسامي العدل، من خلال حسابها بموقع "تويتر",
وغردت "يسرا": "من سنة لسنة نفس اليوم بيكون ذكرى لوفاة ناس كتير قريبة من قلبي، النهاردة ذكرى وفاة أخويا وحبيبي سامي العدل، وبرضه ذكرى حبيبي وصديقي وأبويا الغالي عمر الشريف، اللهم تغمدهم برحمتك وأرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة وصبرنا على فراقهم".
وتمر اليوم الموافق 10 يوليو، الذكرى الخامسة لرحيل النجمين عمر الشريف وسامي العدل، اللذان رحلا في 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا تحيي ذكرى رحيل سامي العدل وعمر الشريف: "ربنا يصبرنا على فراقهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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