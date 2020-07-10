محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:
نعى الفنان هاني رمزي، المنتجة الفلسطينية الكبيرة مي مسحال، التي رحلت مساء اليوم بعد إصابتها بجلطة في المخ.
وكتب هاني عبر حسابه على "تويتر": "المنتجة الكبيرة والجميلة والمحبه للفن ( مى مسحال ) فى ذمه الله مع السلامه يا مى مش هنسى أبدآ أفضالك عليا ولا وقفتك معايا حتى يومنا هذا الله يرحمك يا حبيبتى ".
المعروف أن مي مسحال قدمت لهاني رمزي فيلمي "فرقة بنات وبس" و"غبر منه فيه".
ورحلت المنتجة الكبيرة، بعد بدء تصوير أحدث أفلامها "30 مارس" بأيام، وهو بطولة أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، خالد الصاوي، والذي تعود به للإنتاج بعد غياب ثلاث سنوات.
ومن المقرر أن تدفن المنتجة الكبيرة غدًا السبت بمدافن الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.
مي مسحال، قدمت العديد من الأفلام للسينما المصرية، أبرزها، ليه يا بنفسج، فتح عينيك، وفرقة بنات وبس، أحلام الفتي الطائش وكان اَخر أعمالها فيلم بترا بواية الزمن في 2017، والذي كتبت السيناريو الخاص به.
كانت هذه تفاصيل خبر "مش هنسى أبدًا أفضالك ووقفتك معايا".. هاني رمزي ناعيًا المنتجة مي مسحال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.