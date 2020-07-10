أول تعليق من راني مسحال بعد وفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى المنتج راني مسحال، والدته المنتجة الفلسطينية مي مسحال، التي وافتها المنية اليوم، متأثرة بإصابتها بجلطة في المخ.

ونشر "راني" صورة تجمعه بوالدته، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، وعلق عليها بكلمات مؤثرة، إذ قال: "وداعًا أمي، وداعًا حبيبتي، إرقدي بسلام".

وكشف المنتج ريمون رمسيس، بأن دفن المنتجة الراحلة سيكون غدًا السبت، بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

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يذكر أن شركة "دانا" للمنتجة الراحلة مي مسحال، بدأت منذ أيام تصوير أحدث أفلامها "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وهو الفيلم الذي تعود به الشركة بعد غياب 3 سنوات عن الإنتاج.

مي مسحال، قدمت العديد من الأفلام للسينما المصرية، أبرزها: "ليه يا بنفسج، فتح عينيك، وفرقة بنات وبس"، وكان اَخر أعمالها فيلم: "بترا: بوابة الزمن" في 2017، الذي كتبت السيناريو الخاص به.