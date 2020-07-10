رفضت تكرار التعامل مع رامز واكتشفت نيللي كريم وهذا رأيها في السقا.. معلومات عن الراحلة مي مسحال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحلت منذ قليل المنتجة وكاتبة السيناريو الفلسطينية الكبيرة مي مسحال، متأثرة بإصابتها بجلطة في المخ، تاركة العديد من الأعمال الشهيرة التي صنعت تاريخ الكثير من النجوم.

ويستعرض "الخليج 365"، معلومات عن المنتجة الراحلة:

- صاحبة شركة "دانا" للإنتاج الفني والتوزيع.

- انتجت العديد من الأعمال الفنية أبرزها: "ليه يا بنفسج، فرقة بنات وبس، غبي منه فيه، سحر العيون، رومانتيكا، فتح عينيك، آخر الدنيا، وأحلام الفتى الطائش.

- كتبت سيناريو لعدد من الأفلام أبرزها: "بترا بوابة الزمن"، "بنات وموتوسيكلات".

- قدمت آخر أعمالها عام 2017، وهو فيلم "بترا بوابة الزمن".

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- غابت عن الإنتاج السينمائي 3 سنوات، وعادت شركتها لإنتاج فيلم "30 مارس" بطولة دينا الشربيني وأحمد الفيشاوي"، الذي بدأ تصويره منذ أيام قليلة.

- كما تعاقدت الشركة مع المخرج هادي الباجوري لإنتاج أكبر فيلم غنائي بطولة آسر ياسين وروبي وماجد الكدوانى وياسمين رئيس ومصطفى خاطر وآخرين.

- فضلًا عن عزمها لإنتاج الجزء الثاني من الفيلم الكوميدي الشهير "غبي منه فيه"، للفنان هاني رمزي.

- في عام 2018 ظهر النجم هاني رمزي في برنامج مساء dmc، أعلن عن رغبته في إنتاج الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه"، وعندما أخبره المذيع بأن يبدأ العمل فيه، قال إنه لا يقدر على فعل ذلك خاصة وإن المنتجة مي مسحال هي من منحته أولى بطولاته: "مقدرش أنتج الفيلم إلا لو هي قالتلي".



في عام 2007، قالت الفنانة نيللي كريم، خلال لقائها ببرنامج "رحلة مع نجم"، إن المنتجة مي مسحال قدمتها في أول بطولة سينمائية لها مع الفنان الراحل عامر منيب، قائلة: "أنا شكرالها إني قدمتني في أول عمل ليا، بتحب تقدم دايما ناس جديدة ونجوم جداد وأنا بعتز بالفيلم ده، وبحب المواضيع اللي هي بتختارها وتعاونا مع بعض كتير".

- قالت المنتجة الراحلة، في تصريح لأحد المواقع الإخبارية إنها لن تتعامل مع الفنان رامز جلال مجددًا مؤكدة إنه صعب التعامل معه، كما تحدثت عن الفنان أحمد السقا قائلة: "أحمد السقا عمل معايا هرمونيكا، عنده كاريزما عالية جدًا ومؤدب جدًا وبيتشغل على نفسه وودوره وإهتمامه بالعمل أكتر من اهتمامه بأجره".

- كما تحدثت عن الفنانة نيللي كريم ووصفتها بـالطبيعية"، قائلة: "عملت 5 أفلام معايا، ده غير الأفلام اللي كنت بختارها معاها، بتعامل معاها كصديقة مش مجرد منتجة وفنانة، هي قريبة من القلب وطبيعية وكنت شيفاها من أول لحظة طبيعية جدًا"، وقالت عن الفنان هاني رمزي، إنه من أبناء شركتها.