بث مباشر .. المربع يشعل حفل الموسم الثاني الأون لاين

نشرت قناة إحدى شركات الاتصالات الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، فيديو حفل باند المربع، وذلك ضمن الموسم الثاني من حفلات الأون لاين. لاين. وتألق باند المربع من خلال الحفل بباقة لامعة من أجمل أغانيه التراثية والجديدة. Advertisements يذكر أن باند المربع طرح مؤخرًا كليب بعنوان المختلفين، والكليب من إخراج ضرار شواقفة، والأغنية من كلمات محمد عبد الله، وألحان وتوزيع الباند، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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