بث مباشر .. محمود العسيلي يشعل حفل البلكونة

نشرت قناة حفلة في البلكونة الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، فيديو حفل الفنان محمود العيسلي، وذلك ضمن حفلات الأون لاين. وتألق العسيلي من خلال الحفل بباقة لامعة من أجمل أغانيه التراثية والجديدة. Advertisements يذكر أن الفنان محمود العسيلي طرح مؤخرًا كليب بعنوان جنة تكفينا، والكليب من إخراج إبراهيم حدرج، والأغنية من كلمات يمني العسيلي، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. إخراج إبراهيم حدرج، والأغنية من كلمات يمني العسيلي، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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