يحل الموسيقار الكبير هاني شنوده والفنان أحمد صادق ضيوف برنامج أسرار والنجوم التي تقدمه المطربه والاعلاميه أسرار الجمال علي قناه الصحة والجمال، غدًا السبت في تمام الحادية عشر مساء.
ويشمل الحديث علي الذكريات التيساهمت في مشوارهم الغنائي والفني وكشف عن مراحل سطوعهم في الوسط الفني وعن مشروعاتهم الفنيه والغنائية خلال الفتره المقبله وعن روءيتهم للحاله الفنيه خلال الوقت الحالي والتغيرات التي حدثة فيه.
برنامج اسرار والنجوم من تقديم اسرار الجمال، اعداد وليد محمد، اسماء محمد، مديره الديكور فدوى عطيه، مدير تسويقاحمد طارق، مدير القناه، محمد رمضان، البرنامج تحت اشراف عبد الحميد توفيق رئيس قناه الصحه والجمال، اخراج احمد عبد الحميد توفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر غداً .. هاني شنوده وأحمد صادق ضيوف برنامج أسرار و النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.