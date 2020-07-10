غداً .. هاني شنوده وأحمد صادق ضيوف برنامج أسرار و النجوم

يحل الموسيقار الكبير هاني شنوده والفنان أحمد صادق ضيوف برنامج أسرار والنجوم التي تقدمه المطربه والاعلاميه أسرار الجمال علي قناه الصحة والجمال، غدًا السبت في تمام الحادية عشر مساء.

ويشمل الحديث علي الذكريات التي

ساهمت في مشوارهم الغنائي والفني وكشف عن مراحل سطوعهم في الوسط الفني وعن مشروعاتهم الفنيه والغنائية خلال الفتره المقبله وعن روءيتهم للحاله الفنيه خلال الوقت الحالي والتغيرات التي حدثة فيه.

برنامج اسرار والنجوم من تقديم اسرار الجمال، اعداد وليد محمد، اسماء محمد، مديره الديكور فدوى عطيه، مدير تسويقاحمد طارق، مدير القناه، محمد رمضان، البرنامج تحت اشراف عبد الحميد توفيق رئيس قناه الصحه والجمال، اخراج احمد عبد الحميد توفيق.