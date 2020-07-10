رولا أسير تسرق الأنظار بلوك مثير بالأحمر الماروني

خضعت الفنانة رولا أسير، مؤخراً لجلسة تصوير خاصة علي يد المصور الأمريكي سامي سلطان . وظهرت "رولا"، بإطلالة صيفية ساحرة أنيقة بفستان أحمر الماروني مثير حافية القدمين في أحد المناطق الصحراوية التي ذينتها بالشموع. Advertisements وقامت بعمل "الماكياج" هنا قمر، والشعر محمد المحلاوي، وستايليست سبيلا أحمد والفستان من تصمم المصمم الكبير بهيج حسين و صرحت "اسير" ان اللون الاحمر المارون يعنى بالنسبة لى البقاء واثقًا ومتوازنًا عاطفيًا.

ولقد اشارت انه غالباً ما يرتبط لون الاحمر المارون بسمات مثل الشخصية القوية واللطيفة والطموحة. عاطفيًا.ولقد اشارت انه غالباً ما يرتبط لون الاحمر المارون بسمات مثل الشخصية القوية واللطيفة والطموحة.

بالنسبة لي، يعني المارون البقاء واثقًا ومتوازنًا عاطفيًا ، خاصة في الأوقات الصعبة. قررت ارتداء المارون في ليلة هادئة مليئة بالنجوم لأواجه تحديات جديدة مثيرة في حياتي.

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