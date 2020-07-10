إنچى شرف تحيى الذكرى الخامسة لوفاة سامى العدل

أحيت النجمة إنچى شرف الذكرى السنوية الخامسة للفنان القدير سامى العدل والذى وفاته المنية فى مثل هذا اليوم منذ خمس سنوات . نشرت "إنچى" عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" صورة تجمعها بالفنان الراحل سامى العدل وكتبت : كنت ليا السند والاخ والصديق والظهر .. الف رحمة ونور عليك يا غالي .. واحشتني اوووووي .. الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة للمرحوم الفنان الكبير سامي العدل في ذكري وفاته الخامسة. صورة تجمعها بالفنان الراحل سامى العدل وكتبت : كنت ليا السند والاخ والصديق والظهر .. الف رحمة ونور عليك يا غالي .. واحشتني اوووووي .. الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة للمرحوم الفنان الكبير سامي العدل في ذكري وفاته الخامسة. الجدير بالذكر أن النجمة إنچى شرف شاركت الفنان سامى العدل مجموعة من الأعمال منها " ريا وسكينة، بالشمع الاحمر، حارة اليهود، رجل في زمن العولمة، وفيلم راندڤو .

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