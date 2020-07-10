فيديو .. دوا ليبا تطرح أحدث كليباتها Hallucinate

طرحت الفنانة العالمية دوا ليبا أحدث كليباتها، والذي يحمل اسم Hallucinate، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. Advertisements يذكر أن الفنانة العالمية دوا ليبا طرحت مؤخرًا كليب بعنوان Break My Heart، كما كسر الكليب حاجز الـ 161 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. ليبا طرحت مؤخرًا كليب بعنوان، كما كسر الكليب حاجز الـ 161 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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