ليلي علوي ورانيا يوسف وصبحي ينعون الفنان محمود رضا

توفي اليوم الجمعة الفنان محمود رضا، أسطورة الاستعراض المسرحي عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، قد نعت وزارة الثقافة صاحب فرقة رضا للرقص الاستعراضي، ووصفته الوزارة في بيان رسمي بأنه أحد أساطير الفنون الشعبية التي عبرت تصميماته عن الروح المميزة للفنون الاستعراضية المصرية.

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وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت الفنانة رانيا يوسف "خالص العزاء في وفاه الفنان محمود رضا ، إنا لله وإنا إليه راجعون والهم أهله الصبر والسلوان".

والصحفية مي فهمي كتبت "وفاة محمود رضا عن عمر يناهز الـ90 عاما"، وقالت الدكتورة رغدة السعيد خبيرة العلاقات الإنسانية ولغة الجسد نعته قائلة "البقاء لله #محمود_رضا في ذمة الله ربنا يرحمه و يحسن اليه".

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الصحفية الفنية داليا عاصم كتبت "يوم لرحيل العظماء يرحل الفنان #محمود_رضا 10 يوليو 2020 في يوم رحيل الفنان #عمر_الشريف 10 يوليو عام 2015".

ليلي علوي قالت "بنودع أحد أهم الفنانين في مصر والشرق الأوسط اللي حفر اسمه وفنه مكان ومكانة مميزة وعبر بالفنون الشعبية والرقصات الراقية المعبرة من المحلية للعالمية ..محمود رضا لم يقدم فقط رقصات وتابلوهات شعبية بديعة بل قدم سينما استعراضية من الطراز الاول وأفلام ميوزيكال كانت ليها السبق في تأسيس النوع ده من الفن والسينما، مين ينسى غرام في الكرنك وإجازة نص السنة واستعراضات الاقصر بلدنا وحتشبسوت ومئات العروض الرائعة الأخرى في السينما والمسرح والفوازير كمان .كانت حياته كلها بهجة ومزيكا وسعادة وفن .. قضى فيه عمره وأسس فيه لقواعد وأشكال وروح جديدة من الفنون الشعبية اللي كانت بتحكي عن بلدنا وناسنا وعاداتنا وحلاوة شمسنا وخفة ضلنا .بنعزي نفسنا ونعزي بنته الغالية العزيزة شيرين رضا واسرته

ومحبيه وشريكة مشواوه الفني السيدة فريدة فهمي .. مع السلامة ولروحك المُحبة الطيبة السلام والرحمة ولمحبيك الصبر والسلوان".

محمد صبحي كتب "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون .. رحل اليوم فناناً نادراً ومبدعاً ورائداً للفنون الشعبية والذي كان من الاوائل الذين اهتموا وحافظوا علي التراث الشعبي .. محمود رضا حبيبي الرائع سافر بفرقته فرقة رضا كل دول العالم ماعدا القطبين .. كان سفيرا هو والرائعة فريدة فهمي اطال الله في عمرها كانوا سفراء مُرحب بهم اينما ذهبوا ورفعوا هامة مصر عالياً .. رحل محمود رضا عم زوجتي نيفين رامز رحمها الله .. دعواتي إلي الله للفقيد الرحمة وان يغفر له ويسكنه فسيح جناته .. وللاسرة كلها آل رضا وزوجته روزا وابنته شيرين وجميع محبيه أن يلهمهم الصبر والسلوان".

الفنان نبيل الحلفاوي كتب "رحل عن دنيانا أحد أهم علامات الفن الرفيع في زمن مضى وأحد صانعي البهجة والمتعة الفنية وأحد الرموز المضيئة للقوة الناعمة المصرية والذي طالما شرفنا أمام العالم بعروض الفرقة التي شارك في تأسيسها."فرقة رضا للفنون الشعبية وداعا #محمود_رضا رحمه الله وخالص العزاء لأسرته وتلاميذه ومحبيه".