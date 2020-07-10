الفنان مشاري العوضي يعقد قرانه بعد عامين على انفصاله عن الفنانة هند البلوشي

بعد عامين من انفصاله عن الفنانة الكويتية هند البلوشي، فاجأ الفنان الكويتي مشاري العوضي الجمهور بارتباطه بفتاة لم يكشف عن هويتها.
العوضي أعلن الخبر من خلال صورة قام بنشرها عبر "انستجرام" أثناء توقيع عقد الزواج عبر "انستجرام"، وعلق عليها: "تم بِحمد الله عقد قراني بِمن رُزقت حُبه وجمعني القدر به، وشَاء ربي أن يكون نصيباً لي و أن أكون نصيباً لهُ وانعقد القلبُ بِالقلب ،اللّهم اجعله عقداً تنعقد به سعادتنا".
وكان العوضي قد ارتبط بالفنانة هند البلوشي عام 2012، وله منها من الأبناء عبير وجاسم، قبل أن ينفصلا رسميًا العام 2018.
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