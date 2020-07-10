بالفيديو يحيى الفخراني: هذه وصيتي بعد وفاة رجاء الجداوي

كشف النجم المصري يحيى الفخراني عن شعوره بالحزن العميق بعد تنمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي بسبب تلقيها العلاج من فيروس كورونا على نفقة الدولة المصرية، وأكد أنه أوصى زوجته وأولاده بعدم علاجه على نفقة الدولة مهما كانت حالته الصحية خطيرة حتى لا يتعرض لتنمر مماثل.

واضاف الفخراني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب لبرنامج "الحكاية": لما حصل تنمر على رجاء الجداوي على السوشيال ميديا اتقهرت.. وقلت لأولادي لو عييت وهتكلف ملايين محدش ياخد من الدولة حاجة، وأنا ميسور الحال.

ورد عمرو أديب: اللي تنمر على رجاء الجداوي كان مستكتر عليها أن الدولة تنقلها المستشفى.

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وواصل الفخراني التعبير عن حزنه من التنمر بالفنانة الراحلة قائلا: الأمر الغريب الذي أصابني بالصدمة هو ما تعرضت له رجاء الجداوي من تنمر، أنا بصراحة شديدة ليس لي علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي لكن سمعت بالهجوم عليها والتنمر ضدها.

وأضاف: سألت نفسي كثيرا كيف يتنمر الناس على فنان يحبونه ولم أجد إجابة، الفنان جزء من العائلة ويدخل كل البيوت والقلوب خاصة إذا كان محبوبا وموهوبا.

واختتم قائلا: ما تعرضت له رجاء الجداوي جعلني أرفض العلاج على نفقة الدولة، وأوصيت زوجتي وقلت لها إذا هاجمني المرض وكنت أحتاج الملايين لا تسمحي بعلاجي على نفقة الدولة، يرحل الإنسان وتبقى سيرته الطيبة، وستظل رجاء موجودة بيننا بمواقفها وأعمالها الخالدة.