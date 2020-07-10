وفاة والد الفَنّانة شيرين رضا عن عمر 90 عاماً

تُوفِّي منذ قليل الفَنّان محمود رضا، والد النجمة شيرين رضا، ومؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية، عن عمر يناهز الـ90 عاماً بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، حيث من المنتظر أن يتم تشييع الجثمان إما مساء اليوم أو غداً صباحاً.

وقد نعت نقابة المهن التمثيلية الفَنّان محمود رضا، حيث قال عزوز عادل عضو مجلس النقابة: «‫البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفَنّان الكبير مُصَمِّم الاستعراضات محمود رضا.. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان، عن عمر يناهز 90 سنة».

كما أعلنت الفنانة الاستعراضية دينا، وفاة الفَنّان محمود رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية، وذلك من خلال حسابها الرسمي على «انستقرام»، كما نشرت صورة للفنان الراحل، وعَلّقت عليها قائلة: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون. الفَنّان المبدع مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية محمود رضا في ذمة الله… اللهم ارحمه واغفر له … نسألكم الدعاء».

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يشار إلى أن الفَنّان الراحل محمود رضا هو واحد من أشهر أساطير الرقص في مجال الفَنّ الشعبي المصري، حيث أسس مع شقيقه علي رضا فرقة «رضا» للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح أو المناسبات.