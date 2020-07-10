شاركت الفنانة أصالة بعض الصور لها خلال وجودها في بيروت والتي جمعهتها بالفنانة مايا دياب أرفقتها بتعليق قالت فيه: "مايا هيّي وحده منّ ناس مافي منّهم كتير... كلّ حدا بيعرفها وقريب منّها بتقدر تكون منّ أحلى وأغلى الأصحاب ، فيها من الصّفات الحلّوه كتير كتير ، قلّبها فلّه وروحها فرح ، وشهمه وصديقه وأنا كتير بحبها وبفتخر بصداقتها".
مايا من جهتها، نشرت الصور نفسها عبر حسابها على "انستقرام" وعلقت على الصور: "صولا أصولة، طفلة وعندك كل صفات الطفولة اللي منعشقها بالأطفال، وانا كمان بفتخر بصداقتك وبقلّك انتِ بقلبي وبعيوني وحدّك دائماً يا احلى ضحكة واطيب قلب وما بتستاهلي الّا الفرح والخير ..الله يحميكي لعيلتك دائماً يا رب".
يذكر أن أصالة لازالت موجودة في بيروت من 2 يوليو/تموز في زيارة عمل وسياحة في نفس الوقت، واستغلت فرصة فتح المطارات لترى أصحابها في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تجتمع بـ مايا دياب: "أفتخر بصداقتها وأحبها كثيرا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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