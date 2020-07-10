داليا مبارك تغني "ترى حقي" خلال بث مباشر وبوجود زوجها معها

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه الفنانة السعودية داليا مبارك وهي تغني أغنيتها "ترى حقي"، وزوجها يجلس الى جانبها. والملاحظ من خلال الفيجو، تعابير داليا التي تدلّ عن مشاهر الحب التي تكنها لزوجها الأجنبي الذي كانت قد احتفلت بالزواج منه خلال حفل أقيم على متن أحد اليخوت في مدينة اسطنبول التركية، في حضور الأصدقاء والأقارب وعدد من زملائها في الوسط الفني، منهم الفنانة أحلام التي نشرت أكثر من فيديو في حسابها عبر "إنستغرام" مهنئة مبارك، إذ ظهرت في مقطع فيديو وهي ترقص معها بعفوية. Advertisements يذكر أن داليا تتحضر لاصدار أغنية جديدة عبر قناتها على يوتيوب في 8 مايو/حزيران بعنوان "هاك هاك"، طالبة من جمهورها تجهيز أنفسهم وتفعيل التنبيه للاستمتاع بجديدها. أغنية "هاك هاك" من كلمات قصي عيسى ةألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود.

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