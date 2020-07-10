جورج وسوف: من اخترع فكرة الحفلات الأونلاين هو فعلا انسان ذكي وصاحب فكر

أحيا سلطان الطرب جورج وسوف بعد انقطاع طويل عن الحفلات، حفلًا ناجحاً يوم الخميس في 10 يوليو/تموز عبر منصة شاهد vip، ضمن حفلات الصيف "مكملين معاكم"، التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية وشركة "روتانا"، لإسعاد الناس من داخل بيوتهم في ظل الظروف الراهنة.

غنى الوسوف قرابة الساعتين اجمل اغاني مشواره الفني كـ "صابر وراضي، بستنى باليوم واليومين، قلب العاشق ، الصبر طيب، خسرت كل الناس، يا عيني آه، طبيب جراح، علم قلبي الشوق، قدك المياس، مسعد يا تنور، قبل الوعد، يا منيتي، قلب العاشق، الفرقة صعبة، نسيت النوم، اسمعوني، يا أغلى من أيامي، اَي دمعة حزن، شكر بكر".

و يعد هذا الحفل هو الأول للوسوف "اونلاين"، كما انه الأول له مع "هيئة الترفيه"، ايضا هو الاول له مع "روتانا" في عهده الجديد ، وعن هذا كله كشف بشفافية عن مشاعره، قائلا: "لا أخفيكم أن تجربة الاونلاين بالنسبة لي جديدة لكن عندي فرحة كبيرة بقلبي اني عّم اتواصل مع حبايبي وغنيلهم مباشرة وفرحهم وافرح فيهم.. وانا حبيت كتير هالفكرة ، واللي طلع هالفكرة هو فعلا انسان ذكي وصاحب فكر".

وعلى هامش حفل الوسوف، توجه المكتب الاعلامي بروتانا اليه بالسؤال: كيف تقيم تعاونك الأول مع "الهيئة العامة للترفيه" ؟ وكيف تصف عودتك لبيتك "روتانا" من خلال هذه السهرة ؟ فأجاب :"اكيد بيشرفني اتعامل مع هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وخصوصي ان الرئيس العام لهيئة الترفيه المستشار تركي ال الشيخ هو اخ وصديق غالي على قلبي .. ورجل مميز بكل ما في الكلمة من معنى".

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ويضيف "ابو وديع" :" اما بالنسبة لروتانا فبالفعل اعتبر نفسي حجر من حجارة اساسها، وعندي كل الثقة دون ادنى شك انهم يحبوني من قلبهم، وفي المقابل اكن لهم كل محبة من قلبي وخصوصي الحبيب الرئيس التنفيذي للشركة سالم الهندي الذي تربطني به معرفة وصداقة من عام 1980 وذلك قبل ان يصبح رئيسا لشركة روتانا، ورغم اننا اصحاب.. لكن هذا لا يمنع اننا من وقت لاخر تحدث بيننا خلافات صغيرة ، المهم ان اللي في القلب يظل في القلب، ومعروف عني اني انسان لو شو ما صار لا أبيع من كانت تجمعني به "عشرة عمر" وأيام حلوة .. وان شاء الله يصير في تعاون جديد مع روتانا وكل شي بوقته حلو .. وباختصار، روتانا يعني انا".