حكيم عن عودته الحفلات: كله هيفتح ونرجع نبسطكم تانى ووحشتونى يا أحلى جمهور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم حكيم على مشاركة جمهوره بصور جديدة له من إحدى عطلاته الصيفية على حمام سباحة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، معلقاً على عدم إقامة حفلات بسبب الإجراءات الاحترازية والقيود التي سببها تفشي فيروس كورونا. وقال حكيم على الصور التي نشرها منذ قليل "هانت إن شاء الله كله هيفتح ونرجع نبسطكم في الحفلات تاني.. وحشتوني يا أحلى جمهور".

وعلى جانب آخر، حرص نجم الغناء الشعبى حكيم بزيارة الشاعر أمل الطائر فى منزله، والذى تعرض منذ ثلاث أسابيع لعدة جلطات فى المخ، حيث ذهب إليه حكيم بصحبة أحد المنتجين، وعرض الفنان حكيم أن يكون تحت أمر الشاعر أمل الطائر بأى شىء يحتاجه، الذى كان سببا فى نجومية حكيم فى بداية مشواره الفنى.

وكان النجم حكيم فاجا أحد معجبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمكالمة هاتفية بعدما طلب الأخير التواصل معه هاتفيا، حيث كتب حكيم عبر فيس بوك قائلا: "الصقر الجرىء كان عايزني أكلمه وكلمته فى التليفون وأنا انبسط قوى بالمكالمة، وإن شاء الله هاكلم حد بكره تانى من على الصفحة لو عايزني اكلمه.. بحبكم قوي ونفسي والله اتكلم معاكم كلكم".

في وقت سابق، شارك النجم حكيم جمهوره ومتابعيه المكان الذى سيقضى فيه إجازة الصيف هذا العام بعد رفع حظر التجول فى مصر، حيث قرر نجم الأغنية الشعبية قضاء إجازته فى المنزل رغم تخفيف قيود الإغلاق والتى لا تشمل فتح الشواطئ أمام المصطافين حتى الآن، حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.