شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تخطف الأنظار إليها بالبكينى على أحد الشواطئ.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة روبي، الأنظار إليها بعد نشرها لصورة جديدة لها على ضفاف أحد الشواطئ، وظهورها بالمايوه "البكيني"، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام. وسرعان ما حصدت روبي عشرات الآلاف من الإعجابات خلال وقت قصير من نشرها للصورة، التي تعد جريئة للنجمة، والتى ارتدت فيها "كاش مايوه" شفاف باللون الأبيض فوق، المايوه الذي ظهر باللون الأبيض × الأسود.

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وعلى جانب آخر، أكد المخرج محمد ياسين لـ"الخليج 365"، أنه حتى الآن لم يتعاقد على مشروع مسلسل "بدر البدور" المرشحة لبطولته الفنانة روبي، وتكتبه السيناريست مريم نعوم، لافتاً إلى أن المشروع ما زال قائما، وفى مرحلة المفاوضات حتى الآن، ولم يتم التوقيع معه بشكل رسمي حتى هذه اللحظة، حيث إن المسلسل ينتمى لنوعية الـ45 حلقة.