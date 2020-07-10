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شكرا لقرائتكم خبر عن إنا لله وإنا إليه راجعون.. محمد منير ناعيا محمود رضا: أمتعنا بفنه والعزاء لأسرته والان مع تفاصيل الخبر
وكان محمود رضا قد توفى ظهر اليوم عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا، والتى أكدت أنها لن تعلن عن مكان دفن الراحل، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، والعزاء مقتصر على الأهل فقط.
محمود رضا واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات.
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