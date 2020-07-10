شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان بعلبك الدولى يوجه تحية للأخوين رحبانى فى حفل "صوت الصمود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد غدى وأسامة الرحبانى إحياء روائع متتالية أيام فخر الدين الموسيقية العريقة للأخوين رحبانى، برفقة الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية فى حفل موسيقى ضخم شهده مهرجان بعلبك الدولى فى لبنان.

الحفل يعد الأضخم من نوعه عربيا وسط أزمة كورونا الحالية، حيث افترشت خلالها الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية ساحة معبد باخوس التاريخى العريق، بقيادة المايسترو هاروت فازليان، بمصاحبة جوقة جامعة سيدة اللويزة وجوقة المعهد الأنطونى وجوقة الصوت العتيق، وشهد مشاركة أكثر من 150 موسيقيا توزعوا فى معبد الإمبراطورية اليونانية العريق، ليقدموا للعالم رسالة أمل عبر حفل موسيقى تم بثه على العديد من المحطات التليفزيونية بجانب بثه أونلاين عبر السوشيال ميديا ليتابعه الملايين من حول العالم.

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وشهد الحفل برنامجا موسيقيا امتد لساعة كاملة، وكان ثلث البرنامج من نصيب متتالية فخر الدين للأخوين رحبانى عاصى ومنصور، التى أعاد توزيعها موسيقيا أسامة وغدى الرحبانى، بشكل موسيقى معاصر وأوركسترالى ضخم، ليضعا بصمتهما الخاصة فى أكبر حدث موسيقى يشهده العالم العربى انطلق من قلب المعبد الرومانى الأثرى ليذهل بها لبنان مسامع وأعين الجمهور حول العالم رغم الصعوبات الاقتصادية والسياسية التى يعيشها البلد حاليا، وحمل الحفل شعار "صوت الصمود"، كما أعاد الحفل الحنين لدى الجمهور العربى واللبنانى لذكرياته مع مهرجان بعلبك الذى يعد أعرق وأقدم المهرجانات الموسيقية بالعالم العربى.

ومن ناحية أخرى، ينشغل أسامة الرحبانى حاليا فى وضع لمساته الأخيرة على عدة مشاريع موسيقية جديدة من بينها عمل غنائى مصور مع الفنانة اللبنانية هبة طوجى الذى يتم إطلاقه بعد أيام، أغنية جديدة تعقب النجاح الذى لاقى آخر أعمال هبة "روح يا قمر"، التى أصدرتها منذ أسبوعين، ومن قبلها أغنيتها المصرية "طلعت يا محلا نورها"، كما وضع الرحبانى بصمته الموسيقية فى السباق الرمضانى الماضى بوضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "هوس"، الذى قامت ببطولته هبة طوجى رفقة الفنان عابد الفهد.