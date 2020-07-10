شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمود رضا تؤجل افتتاح مسرح ساحة الهناجر لـ 16 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، تأجيل الفعاليات التى كان مقررا لها أن تبدأ يوم الأحد المقبل، إلى يوم الخميس 16 يوليو الحالى، حزنا لفقد الفنان محمود رضا، الذي كان يعد عمادًا من أعمدة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وفن الفولكلور المصري والعربي والعالمي .

وأضاف جلال أنه تم التأجيل لحين تنفيذ توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بإعداد التأبين اللائق بالفنان والنجم القدير محمود رضا .

ونعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الفنان محمود رضا، الذى رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 90 عاما.

Advertisements

وعن الفنان محمود رضا قال جلال، إنه أحد مؤسسى فرقة رضا للفنون الشعبية، التى تعد أول فرقة استعراضية سجلت نجاحا كبيرا فى عالم الفن داخليا وعالميا، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة كرمت فرقته فى احتفالية كبرى بمناسبة مرور ٦٠ عاما على تكوينها بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة على مسرح البالون فى ديسمبر ٢٠١٩.

وأضاف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى أنه شرف بحضور الاحتفال بعيد ميلاده عام ٢٠١٦ فى منزله، مع كوكبة من محبى الفنان محمود رضا، وتم تكريمه وأهدى له شهادة تقدير ودرع الوزارة.

يذكر أن الفنان محمود رضا من مواليد القاهرة عام 1930، تتلمذ على أيدي شقيقه (علي رضا)، وتخرج فى كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، وهو مصمم وراقص استعراضي، ظهرت فى رقصاته الطبل والمزامار الصعيدي، وظهرت الفلاحة المصرية والصيادين والمراكبية، وبائع العرقسوس وبدو الصحراء و غيرهم، وكلها رقصات استوحاها من بيئتها الأصلية بمختلف محافظات مصر ، كما دخل مجال التمثيل وشارك في العديد من الأفلام وأشهرها "أجازة نصف السنة، غرام في الكرنك، حرامى الورقة".