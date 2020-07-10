شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب يكشف تفاصيل جديدة فى قضيته بآمبر هيرد: كانت تجبرنى على الاهتمام بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الثنائي الشهير جوني ديب وآمبر هيرد للجلسة الثالثة داخل المحكمة للاستماع لأقوالهما على خلفية المشاكل الزوجية التي تشهدها المحاكم منذ فترة طويلة بعد انفصالهما واتهام بعضهما البعض بالاعتداءات الجسدية والتي وصلت في إحدى المرات لإصابات بالغة.

وفجر النجم جوني ديب صاحب الـ 57 عاما مفاجأة جديدة اليوم داخل المحكمة بعد وصف زوجته السابقة بأنها كانت تجبره على الاهتمام بها، قائلاً: "من الطبيعي بين الزوجين تناول العشاء أمام التليفزيون، والجلوس على الأريكة معًا، ولكن في بعض الأحيان، من العدم، إذا لم تكن يدي تمسك يدها، أو لم يكن لدي ذراعي حولها، فكانت هي تمسك يدي وتضعه على فخذها، حتى إذا كنت أتناول الطعام".

ونفى ديب الاتهامات الموجهة له من زوجته السابقة، والتي اتهمته فيها بقذفها في إحدى المرات بزجاجة شامبانيا، مما أصابها بجروح طفيفة آنذاك، بالإضافة الى اتهاماتها بالاعتداء عليها في حفل عيد ميلادها الثلاثين عام 2016.

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ويقاضى ديب مؤسسة نيوز جروب نيوسبيبرز ناشرة صحيفة صن، ومحررها التنفيذى دان ووتون بسبب مقال كتبه وصف فيه الممثل بأنه "يضرب زوجته" بناء على ادعاءات الممثلة هيرد.

وتقول الصحيفة إن روايتها صحيحة وإن هيرد (34 عاما) ذكرت أن ديب لكمها وصفعها وركلها أثناء نوبات عنيفة كانت تنتابه بسبب الغضب والغيرة وزاد من حدتها تناوله للكحول والمخدرات، مما جعلها تخشى على حياتها.

واتهم ديب (57 عاما) هيرد، التى تحضر المحاكمة أيضا، فى شهادته أمس بالكذب قائلا إنها هاجمته وتسببت فى قطع إصبعه خلال عراك بينهما. ونفى ديب أنه تحول إلى "وحش" تحت تأثير الكحول أو المخدرات، ومن المتوقع أن يستمر نظر الدعوى ثلاثة أسابيع.