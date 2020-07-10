شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تثير جدلا واسعا على السوشيال ميديا بعد نشرها صورا للمتحرشين بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الفنانة رانيا يوسف، اليوم الجمعة، جدلاً واسعاً على منصات السوشيال ميديا بعد نشرها صور المتحرشين بها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

ونشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مساء اليوم، معلقة: "تم الاكتفاء بنشر الصور والاسماء فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسله لما تحتويه على ألفاظ خادشة".

رانيا يوسف على تويتر

وأكدت النجمة رانيا يوسف أنها ستواصل فضحها للمتحرشين، والأشخاص الذين يسيئون لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، مشددة على أنها ستتقدم ببلاغ رسمى ضد الأشخاص الذين قامت بنشر صورهم، بعد أن تحرشوا من خلال الرسائل، حيث نشرت رانيا عبر حسابها على "انستجرام"، فيديو لأغنية "حلوة يا بلدى" لداليا، وعليها مشاهد لنجمات مصريات كن يرتدين البيكينى والمايوهات دون أن يتحرش بهم أحد.

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وعلقت رانيا على الفيديو قائلة، "ما زلت هفضح كل متحرش وكل شخص يسمح لنفسه يسئ لشخصي عبر حساباتى الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى أو التحرش بأى فتاه أو امرأه أو طفل، وسأتقدم ببلاغ رسمى بكل شخص سوف انشر صورته واسمه ببلاغ فورى إلى مباحث الانترنت.. وياريت كلنا نشير صور المتحرشين عند بعض علشان صورهم تلف كل الدنيا ونفضحهم.. مع بعض حنقدر ناخد حقنا"

وكانت رانيا قد كشف أنها تعرضها للتحرش اللفظى من خلال حساباتها على السوشيال ميديا، كما طالبت بقانون رادع لمواجهة تلك الظاهرة، ووجهت رسالة إلى الفتيات بضرورة الإبلاغ الفورى فى حالة التعرض لذلك.

وكتبت رانيا يوسف، عبر حسابها بموقع تويتر، "نعم تعرضت للتحرش كلمه تعانى منها كل امرأة من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعانى منها وكانه شبح يطاردنا في كل مكان، حادثه الشاب الذى تحرش بأكثر من فتاة ليست فردية بل هناك الآلاف مثل هذا الشاب يبيحون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى وهذا غير صحيح!".