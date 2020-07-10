شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان المنتجة مى مسحال غدا والدفن بمقابر العائلة بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشيع عائلة المنتجة الراحلة مى مسحال جثمان الفقيدة غدا ودفنه بمقابر العائلة بأكتوبر وذلك بعد أن توفيت اليوم الجمعة، داخل منزلها، متأثرة بإصابتها بجلطة.

يذكر أن المنتجة مى مسحال، لها فيلم جارى تصويره والذى يحمل اسم "30 مارس" من بطولة أحمد الفيشاوى، ودينا الشربينى، وياسمين رئيس، وخالد الصاوى.

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وكان صناع فيلم "30 مارس" بدأوا تصوير أول المشاهد منذ 4 أيام فقط، بأحد شوارع مصر الجديدة، والفيلم ينتمى إلى نوعية السايكو دراما، وهو من اخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد، وبطولة كل من احمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وانجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.