شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى ناعيا محمود رضا: أحد الرموز المضيئة للقوة الناعمة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان نبيل الحلفاوى، الفنان محمود رضا، مؤسس فرقة رضا، والد الفنانة شيرين رضا، الذى وافته المنية اليوم الجمعة، متأثرا بأمراض الشيخوخة عن عمر ناهز 90 عاما.

وكتب الفنان نبيل الحلفاوى، عبر حسابه بموقع تويتر: "رحل عن دنيانا أحد أهم علامات الفن الرفيع في زمن مضى وأحد صانعي البهجة والمتعة الفنية وأحد الرموز المضيئة للقوة الناعمة المصرية والذى طالما شرفنا أمام العالم بعروض الفرقة التي شارك في تأسيسها (فرقة رضا للفنون الشعبية) وداعا محمود رضا رحمه الله وخالص العزاء لأسرته وتلاميذه ومحبيه".



نبيل الحلفاوى عبر تويتر

وتوفى اليوم الجمعة الفنان محمود رضا عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا.. محمود رضا واحد من أساطير الرقص فى مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية فى نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص فى الافراح أو المناسبات.