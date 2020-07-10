شكرا لقرائتكم خبر عن السهم رشق فى النضارة.. أحمد حلمى "ضحية" الأسهم البلاستيكية فى صورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحول النجم أحمد حلمي لضحية لعبة الأسهم البلاستيكية الشهيرة، بعد أن نشر صورة عبر حسابه بموقع فيس بوك، منذ قليل، وهو يظهر من خلالها وكأن أحدهم أطلق إحدى الأسهم التابعة للعبة في نضارته الشخصية التي يرتديها.

وسرعان ما لقيت الصورة التي نشرها حلمي عبر حسابه، الكثير من تفاعل المتابعين له، وحصدت على عشرات الآلاف من الإعجابات خلال وقت قصير من نشرها، وكتب أحدهم ساخراً على الصورة "أًصابك عشق؟ أم رميت بأسهم؟".

على جانب آخر دشن القائمون على منصة watch it الرقمية قسما كاملا من أجمل أعمال النجم أحمد حلمى، لهواة الأفلام الكوميدية ومحبى نجمهم المفضل، حيث اختارت المنصة 10 أفلام لنجم الكوميديا من أجل إتاحة عرضهما للجمهور بجانب باقة الأفلام والمسلسلات والمسرحيات التى تعرضها المنصة خلال الفترة الماضية.

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