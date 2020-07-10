شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد التهامى مجرم خطير فى "زنزانة 7" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك الفنان أحمد التهامى على الانتهاء من تصوير مشاهده فى فيلم "زنزانة 7"، والمقرر عرضه فى دور العرض السينمائى فى عيد الأضحى المبارك المقبل.

ويقدم التهامى شخصية تدعى "مطحنة" ويرجع اسمه إلى شخصيته التى لا تتهاون فى جلب وأخذ حقه بأى طريقة ممكنة سواء مشروعة أو غير مشروعة، وتجعله أزمات الحياة مجرما خطيرا مما يؤدى ذلك إلى دخوله أشهر زنزانه لمسجلى الخطر وهى "زنزانه 7"، والتى تجمع معظم نجوم العمل وفى مقدمتهم نضال الشافعى وأحمد زاهر ويدور الصراع بينهم فى إطار أكشن وإثارة.

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جدير بالذكر أن فيلم "زنزانة 7" يتضمن نخبة من النجوم وهم أحمد زاهر، نضال الشافعى، أحمد التهامى، مدحت تيخا، عبير صبرى، مايا نصرى، إيهاب فهمى، منه فضالى، مصطفى هريدى، أيمن كشك، أشرف عبد العزيز، إيمى إسلام وآخرين، سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام نشأت .