شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة حسام وشقيقها يوسف يشاركان فى "صابر وراضى" بعد تألقهما فى "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار المخرج أكرم فريد على الطفلة فريدة حسام التى جسدت شخصية "مريم" ابنة محمد رمضان فى مسلسله الأخير "البرنس"، وشقيقها يوسف حسام الذى جسد دور ابن الفنان محمد جمعة فى نفس المسلسل، من أجل المشاركة فى بطولة فيلم "صابر وراضى" للفنان أحمد آدم والذى انطلق تصويره منذ أيام حيث يظهر الطفلين بأدوار شقيقين فى الأحداث.



فريدة حسام

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة حسام التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي كعادة أحمد آدم فى أعماله إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين وهما "قرمط بيتمرمط" العام الماضى و"القرموطى على خط النار" عام 2017.

وحققت الطفلة فريدة حسام نجاحاً كبيراً فى مسلسل "البرنس" بعد تقديمها أكثر من مشهد هام خلال الحلقات، وتحديداً المشهد الذى تركها فيه أحمد زاهر فى الشارع، حيث برعت فى تجسيد هذا المشهد وكسبت تعاطف الجمهور بل أنهم أدمعوا من المشهد ولاقت الطفلة اشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.